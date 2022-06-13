خبيرة تعلق على استقالات نواب الكتلة الصدرية..”إجراء غير قانوني”

2022/06/13 | 16:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أوضحت الخبيرة القانونية راقية عبد الجبار الخزعلي ،الاثنين ، الأطر القانونية والدستورية بشان تقديم استقالات نواب الكتلة الصدرية.وقالت الخزعلي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “الموافقة على استقالات نواب الكتلة الصدرية إجراء غير قانوني استنادا إلى نص المادة 1 أولا وثالثا من قانون رقم 49 لسنة 2007”.وأضافت، أن “هذه المادة […]

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