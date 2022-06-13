وفاة واحدة.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا

2022/06/13 | 16:35 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أنها “سجلت 236 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 146 شخصا للشفاء”.

وأضاف البيان، أن “الوزارة سجلت حالة وفاة واحدة بكورونا”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 13067 شخصاً”.

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