هاشتاك #عيد_الحشد يتصدر ترند العراق

2022/06/13 | 16:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..تصدر ترند تويتر العراق هاشتاك #عيد_الحشد، في الذكرى السنوية الثامنة لتأسيس الحشد الشعبي .واطلق مغردون هاشتاك #عيد_الحشد، ابتهاجاً وفرحاً بالذكرى السنوية لتأسيس الحشد الشعبي، مثمنين بفتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الدينية بعد احتلال اجزاء من العراق “.وذكر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض في كلمته بإنطلاق فعاليات الحفل المركزي لإحياء الذكرى السنوية […]

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