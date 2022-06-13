فعاليات حافلة لمواجهة التحديات البيئية في إنتظار الإلتزام بالتعهدات - كاظم المقدادي

2022/06/13 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_المقدادي أُختتمت فعاليات إسبوع الإحتفالات بـ " ستوكهولم + 50" للبيئة والمناخ وياليوم العالمي للبيئة ( الخامس من حزيران/ يونيو) 2022 (من 30 أيار/ مايو الى 5 حزيران/ يونيو) تحت شعار:” لا نملك سوى أرض واحدة“، مع التركيز على ’’العيش بشكل مستدام في وئام مع الطبيعة.‘‘والتي نظمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP ) بالتعاون مع الكومة السويدية والحكومة الكينية، وشاركت فيها أكثر من 100 دولة.إشتملت فعاليات ......





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