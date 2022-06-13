“يمكن أن يتراجع الصدر عن قراره”.. ائتلاف المالكي يعلق على انسحاب الكتلة الصدرية

2022/06/13 | 16:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / رأى عضو ائتلاف دولة القانون فاضل موات، اليوم الاثنين، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من الممكن أن يتراجع عن قرار انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان.وقال موات في تصريح لوكالة ايرث نيوز، “إلى حد هذه اللحظة ليس لدينا موقفا واضحا تجاه اعلان نواب الكتلة الصدرية الاستقالة وتوقيعها من قبل رئيس مجلس […]

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ائتلاف المالكي يعلق على انسحاب الكتلة الصدرية أولاً على ايرث نيوز.

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