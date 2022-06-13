إستقالات تنفيذية وتشريعة تلوح بالأفق من المكوّن “السني” في ديالى

2022/06/13 | 16:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

شكا نواب عن المكوّن السني في ديالى، اليوم الاثنين، من “تهميش” يتعرض له المكون في المناصب الإدارية والتنفيذية بالمحافظة، ولوّحوا بـ”استقالة تنفيذية وتشريعية” في حال بقاء الحال على ما هو عليه.

وعقد مجموعة من نواب تحالف السيادة في ديالى اجتماعاً، اليوم، مع مدراء وحدات إدارية ودوائر حكومية من المكون السني لبحث معالجة “الخلل والتوازن الإداري” مع طرح خيارات استقالات جماعية للمسؤولين السنة من مناصبهم في المحافظة لحين تحقيق التوازن “المفقود”.

وقال النائب عن تحالف السيادة في ديالى رعد حميد الدهلكي لوكالة خبر برس (واخ)، “نحن ندرس واقع التمثيل السني المعدوم في ديالى وإذا ما بقي هذا الامر فلا حاجة للتمثيل المخجل للمكون السني في المحافظة”.

وأشار الدهلكي الى أن “اتفاقاً سيعلن لاحقاً يذهب باتجاه التنازل عن تمثيل المكون السني التنفيذي والتشريعي في البرلمان لمحافظة ديالى، إن لم يكن هنالك حلول واقعية وتمثيل حقيقي”.

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