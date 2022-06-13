“سيكون حضوريا”.. التربية تحدد موعد انطلاق العام الدراسي المقبل

2022/06/13 | 17:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / حدد وزير التربية علي الدليمي، مطلع شهر تشرين الأول المقبل موعدا لبدء العام الدراسي المقبل، فيما أكد أنه سيكون حضوريا.

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التربية تحدد موعد انطلاق العام الدراسي المقبل أولاً على ايرث نيوز.

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