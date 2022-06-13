زراعة النجف: الخطة الموسمية الحالية لا تلبي أقل من الطموح

2022/06/13 | 17:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أكدت مديرية زراعة النجف، اليوم الاثنين، أن الخطة الموسمية الحالية، تقضي بزراعة 6500 دونم لمحصول “الشلب”، وهذا يمثل ما نسبته 3 في المئة فقط من المساحة المزروعة خلال العام الماضي، التي كانت تبلغ 212 دونماً.

وقال مدير الزراعة في النجف، منعم الفتلاوي في تصريح لوكالة خبر برس (واخ)، إن “الخطة لا تلبي اقل من الطموح، حيث اجتمعنا مع اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء بخصوص التعويضات، وأقرّت التعويضات لمحافظتي النجف والديوانية”، واضاف الفتلاوي أنه “تم بحث آلية التعويض ووضعنا نقاط عدّة بخصوص النجف، حيث من المقرر ان تناقش في الاجتماع المقبل ليتم المصادقة عليها”.

وأكد أنه “تمت مطالبة الحكومة ووزارة المالية، وكذلك المالية النيابية بتخصيص 150 مليار دينار لتعويض الفلاحين في محافظتي الديوانية والنجف، لعدم شمولهم في الزراعة لهذا الموسم”.



موضحاً أن “التركيز سينصب على صنف العنبر للحفاظ عليه”.

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