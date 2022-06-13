أمني يحذر من لعبة سياسية تدفع بإشعال الفتنة

2022/06/13 | 17:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..حذر الخبير الأمني عدنان الكناني، الاثنين، من لجوء التيار الصدري الى تأجيج الشارع والدعوة الى التظاهرات عقب استقالة نواب التيار الصدري من البرلمان.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال الكناني في حديث لوكالة /المعلومة/، إن ” هناك من يحاول اللعب بورقة الشعب واذا ذهب التيار الصدري […]

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