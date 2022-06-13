بيان جديد للصدر

2022/06/13 | 17:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-النجف

حمل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، أمريكا مسؤولية تفشي وباء "جدري القردة".

وقال الصدر عبر وثيقة تلقتها (بغداد اليوم) إن "الولايات المتحدة تفتخر بمجتمع المثليين متبنية بذلك أصل الفكرة التي انتجت جدري القرود، إذن هي المسؤولة عن تفشي هذا الوباء في العالم".

وأضاف، أن "أمريكا تتلاعب اليوم بمصائر الناس جنسياً فقد تلاعبت سابقاً بدمائهم وحرياتهم ولقمتهم وتحاول إركاع الجميع لطاعتها ولن يكون ذلك".

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