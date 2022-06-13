شبح كورونا يعاود الظهور في البر الصيني وسط مخاوف من اغلاق تام

2022/06/13 | 17:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

اعلنت لجنة الصحة الوطنية، الاثنين، إن بر الصين الرئيس سجّل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، منها 89 إصابة مصحوبة بأعراض، و131 بلا أعراض.

وسجّلت الصين في اليوم السابق 275 إصابة جديدة، منها 134 إصابة مصحوبة بأعراض، و141 بلا أعراض.



ولم ترصد البلاد وفيات جديدة، وبهذا تظل حصيلة الوفيات 5226.

وأعلن بر الصين الرئيس حتى الآن 224882 إصابة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض، بينما سجلت العاصمة بكين 29 إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل 34 إصابة في اليوم السابق، و22 إصابة محلية جديدة بلا أعراض مقابل 31 إصابة في اليوم السابق.

ورصدت شنغهاي 11 إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل عشر إصابات في اليوم السابق، و26 إصابة محلية جديدة بلا أعراض مقابل 19 في اليوم السابق.

وأمس، الأحد، أعلن حي تشاويانغ، أكثر أحياء بكين كثافة سكانية، عن ثلاث جولات من الفحص الجماعي لاحتواء انتشار شرس لـ"كوفيد-19" ظهر في حانة ومنطقة تسوق، الأسبوع الماضي، بعد إصابة 166 إصابة مؤكدة عقب فترة وجيزة من تخفيف المدينة القيود التي فُرضت أثناء موجة تفشٍّ في أبريل (نيسان) الماضي.

وقال المتحدث باسم حكومة بكين، شو هيجيان، للصحافيين، الأحد، "راهناً ما زال خطر ظهور انتشار آخر قائماً، والمهمة الأكثر إلحاحاً الآن هي رصد مصدر بؤرة التفشي وإدارة الأخطار".

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