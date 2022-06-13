كاميرا ترصد سحابة سوداء غريبة تغطي سماء مقاطعة أمريكية

2022/06/13 | 17:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مقاطعة بيوت بولاية ساوث داكوتا الأمريكية، رصدت كاميرا تشكل سحابة سوداء ضخمة غطت سماء المقاطعة، ويأتي ذلك في الوقت الذي يضرب فيه إعصاران ولاية ساوث داكوتا، في حين لم تعرف ما إذا كانت هذه السحابة لها علاقة بتشكل تلك الأعاصير أم لا، لكن مقاطعة بيوت لم تسجل حدوث أي إعصار حتى الآن.

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