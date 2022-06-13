البصرة: تحرير طفل مخطوف والقبض على الخاطف

2022/06/13 | 17:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت مفارز شرطة البصرة اليوم الاثنين من تحرير طفل مختطف، وإلقاء القبض على الخاطف، وذكرت المديرية في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “في ساعة متأخرة من الليل وأثناء تجوال مفارز مركز شرطة الموفقية ضمن قاطع المسؤولية تم ملاحظة تجمع للأهالي أمام إحدى الدور السكنية ولدى الاستفسار منهم تبين قيام شخص بخطف طفل يبلغ […]

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