في الواقع السياسي العراقي... قراءة متشائمة أو تحقيق للواقع - عباس علي العلي

2022/06/13 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي نقاط لافتة للأنتباه يجب أن لا تمر دون تفسير.1.



الموافقة السريعة والفورية من قبل محمد الحلبوسي على توقيع وقبول الأستقالات؟ هل هي عن تفاهم مسبق مع السيد الصدر؟ أم كانت رغبة تحققت بدون جهد أوقعها شركاء السيد مقتدى به دون أن يعلم ذلك؟ بمعنى أنها كانت خدعة مخطط لها.2.



موقف الديمقراطي الكردستاني وزعيمه مسعود بالترحيب الحذر "المتفهم" دون أن يمارس حقه في ثني التيار عن موقفه أو على الأقل تأجيله في ......





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