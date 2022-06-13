ثورة 1920 العراقية كانت حافزا لوثبات و انتفاضات وثورة الرابع عشر في تموز 1958 المجيدة . - محمد جواد فارس

2022/06/13 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_جواد_فارس إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولابد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها و أندثر الشاعر التونسي ......





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