التربية النيابية توجه كتاباً لرئيس الوزراء يتضمن طلب موظفي التعليم العالي المشاركين بانتخابات مجلس النواب

2022/06/13 | 17:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

وجه عضو لجنة التربية في مجلس النواب محمود حسين القيسي، اليوم الاثنين، كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يتضمن إحالة طلب مقدم من موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مِمّن شاركوا في انتخابات مجلس النواب، بشأن احتساب كتاب الشكر والتقدير الموجه من رئيس الوزراء.

وذكر القيسي في الكتاب الذي اطلعت عليه وكالة خبر برس (واخ)، أنه “نحيل اليكم الطلب المقدم الينا من موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مِمّن شاركوا في انتخابات مجلس النواب العراقي يوم 10/10/2021 كموظفي اقتراع، والذين يرومون فيه التأكيد حول كتاب الشكر الموجه من رئاسة الوزراء مع قدم (ستة أشهر) بموجب كتابكم المرقم 2207426/3069 في 20/4/2022”.

وأشار إلى “كون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي امتنعت من القدم بموجب كتابها المرقم ق/ش/1819/1 في 2022/5/8 والمتضمن (يترتب على كتاب الشكر والتقدير الموجه من رئيس الوزراء لموظفي الدولة قدماً شهراً واحداً فقط) خلافاً لباقي الوزارات التي عملت بالقدم (ستة أشهر)..



تفضلكم بالتأكيد حول كتابكم أعلاه بأن يكون القدم ستة أشهر لا غير لما بذلته شريحة التدريسيين والموظفين من تفان واخلاص في إنجاح العملية الانتخابية”.

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