السلفية أو التدين العروبي

2022/06/13 | 17:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حديثنا هنا لن يكون عن "التَّسلّف" في العموم، لن يكون عن السلفية بالمطلق، بل عن "السلفية السنيّة"، أي عن السلفية التي تأخذ هذه الصفة عند إطلاقها، من حيث هي وصف يُطْلق على تيّار إسلامي اتباعي أثري مخصوص

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