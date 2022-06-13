متجاوزا روسيا والسعودية.. العراق أكبر مورد نفطي الى الهند

2022/06/13 | 17:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أظهرت بيانات من مصادر تجارية، أن روسيا أصبحت ثاني أكبر مورد للنفط إلى الهند في مايو، لتحل السعودية في المرتبة الثالثة فيما ظل العراق أكبر مورد لها.وأوضحت البيانات أن المصافي الهندية تلقت في مايو نحو 819 ألف برميل يومياً من النفط الروسي، وهو أعلى مستوى حتى الآن من أي شهر سابق بالمقارنة […]

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