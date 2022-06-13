عاصفة ترابية جديدة في العراق وتعليق موقت للرحلات في مطار بغداد

2022/06/13 | 17:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشاة يعبرون طريقًا خلال عاصفة ترابية شديدة في العاصمة العراقية بغداد في وقت مبكر من 16 أيار/مايو 2022 © اف ب صباح عرار بغداد (أ ف ب) – علّق مطار بغداد الدولي لعدّة ساعات رحلاته الاثنين بسبب عاصفة ترابية جديدة تضرب العاصمة العراقية، في ظاهرة تكررت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة في العراق الذي […]

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