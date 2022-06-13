2022/06/13 | 17:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، مع عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني سبل توسيع آفاق التعاون الثنائي ⁧بين البلدين.

ظهرت المقالة الحلبوسي يبحث مع العاهل الأردني التعاون الثنائي ⁧بين البلدين أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يبحث مع العاهل الأردني التعاون الثنائي ⁧بين البلدين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يبحث مع العاهل الأردني التعاون الثنائي ⁧بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).