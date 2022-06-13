2022/06/13 | 17:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني اليوم الاثنين من اخماد حريق اندلع داخل محطة وقود الصويرة.وقالت المديرية في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حادث حريق اندلع داخل أسواق تجاري داخل محطة وقود الصويرة شمال محافظة واسط.واضافت “حيث طوقت فرق الدفاع المدني النيران وأبعد خطر انتشارها إلى مضخات […]

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