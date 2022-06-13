2022/06/13 | 17:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، بحث افاق التعاون مع شركة زينهوا الصينية بينها فرص تدريبة وزمالات ومنح دراسية.وذكر بيان للوزارة تلقته ايرث نيوز، انه “بهدف تطوير الملاكات الفنية والهندسية للعاملين في التشكيلات النفطية بالتعاون مع الشركات العالمية ، عقد في مبنى وزارة النفط اجتماعا بين ممثلين عن دائرة التدريب والتطوير في وزارة […]

ظهرت المقالة بينها فرص تدريبة وزمالات ومنح دراسية..



النفط تبحث افاق التعاون مع زينهوا الصينية أولاً على ايرث نيوز.

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