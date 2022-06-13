2022/06/13 | 17:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أكد رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري أحمد المطيري، اليوم الاثنين، أن انسحاب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر من العملية السياسية هو قربان للعراق.وقال المطيري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الإيثار السياسي الذي أقدم عليه السيد مقتدى الصدر بالانسحاب من العملية السياسية وترك مقاعد نوابه لمناوئيه من الساسة الآخرين هو قربان للعراق، إذ جعل من نفسه كبش اسماعيل المقدس، وهو بعمله هذا حول إيثاره إلى حياة أبدية، فهذا دون شك موقف شجاع، ودرس من دروس القادة المخلصين لأوطانهم وشعوبهم، يذكرنا بموقف جده الحسين عليه السلام حين قال مقولته المشهورة: (لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد) هكذا هي مواقف العظماء عندما يضحون بالغالي والنفيس من أجل المصلحة العظمى، وليس جديداً على آل الصدر هاتي المواقف فقد نادى محمد الصدر قبل اكثر من عشرين عاما حين قال: (الدين بذمتكم والمذهب بذمتكم) وهنا قالها مقتدى الإباء (العراق بذمتكم والشعب بذمتكم، أنا لست مهما)".وأضاف، "أيها المضحي الخالد يا رمز كل المخلصين، ويا عنوان التضحية والفناء، ستبقى مناراً لكل مصلح ومخلص ومضح من أجل دينه وبلده وشعبه، وسيذكر التأريخ أنك ملكت وتنازلت حباً بشعبك ووطنك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المطيري: انسحاب السيد الصدر من العملية السياسية قربان للعراق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المطيري: انسحاب السيد الصدر من العملية السياسية قربان للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).