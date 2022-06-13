شاب يُنهي حياته حرقا وسط الكوت

2022/06/13 | 17:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاب يبلغ من العمر لعمر 23 عاماً يقدم على الانتحار من خلال حرق نفسه بمادة (البنزين) في منطقة العزة وسط مدينة الكوت

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