انتظار العلاج الشافي لداء الانسداد السياسي في العراق - مصطفى محمد غريب

2022/06/13 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب الانسداد السياسي يعني لا مجال للتنفس السياسي إلا حسب عقليات وأفكار معينة يراد منها تحقيق الأسلوب المغاير للتطور والإصلاح والتجديد وهذا ما نراه ونلمسه في العراق وبخاصة بعد الانتخابات الأخيرة ونتائجها المنشورة ، من يتصور أن هذا الداء داء وليد هذه الانتخابات فهو مخطئ ، وليتذكر جميع الذين تابعوا الأوضاع السياسية بعد كل انتخابات تشريعية عراقية، سوف يتفق معنا ان هذا الانسداد الراهن ما هو إلا امتداد ......





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