النادي أراد استمراره والمدرب رفض.. الأهلي المصري يفسخ عقد موسيماني

2022/06/13 | 17:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأهلي المصري، بطل أفريقيا عشر مرات، الاثنين، إقالة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بعد اسبوعين من خسارته نهائي دوري أبطال أفريقيا في كرة القدم أمام الوداد المغربي.

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