قيادي في التيار الصدري يؤكد انسحاب الصدر من العملية السياسية وترك مقاعد نوابه لمناوئيه.. قرباناً للعراق

2022/06/13 | 17:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أكد قيادي في التيار الصدر، اليوم الاثنين، أن زعيم التيار مقتدى الصدر انسحب من العملية السياسية، مشيراً إلى أن الصدر جعل نفسه “كبش اسماعيل” على حد وصفه.

وقال أحمد المطيري رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، في بيان ورد لوكالة خبر برس (واخ)، “إن الإيثار السياسي الذي أقدم عليه مقتدى الصدر بالإنسحاب من العملية السياسية، وترك مقاعد نوابه لمناوئيه من الساسة الآخرين هو قرباناً للعراق، إذ جعل من نفسه كبش اسماعيل المقدس”.

وأضاف المطيري، أن “الصدر بعمله هذا حوّل إيثاره إلى حياة أبدية، فهذا من دون شك موقف شجاع، ودرس من دروس القادة المخلصين لأوطانهم وشعوبهم”، واشار الى أن “هذا الموقف يذكرنا بموقف جده الحسين، عليه السلام، حين قال مقولته المشهورة ( لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد) هكذا هي مواقف العظماء عندما يضحون بالغالي والنفيس من أجل المصلحة العظمى”.

واوضح المطيري بأنه “ليس جديداً على آل الصدر هذه المواقف، فقد نادى السيد الشهيد محمد الصدر قبل أكثر من عشرين عاماً حين قال: الدين بذمتكم والمذهب بذمتكم، وهنا قالها السيد مقتدى الإباء: العراق بذمتكم والشعب بذمتكم، أنا لست مهما”.

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