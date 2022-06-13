2022/06/13 | 18:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن عقد اجتماع للاطار التنسيقي في منزل همام حمودي لبحث تداعيات المشهد السياسي.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، رن “الإطار التنسيقي يعقد اجتماعا في منزل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي لبحث تداعيات المشهد السياسي وعلى رأسها خطوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالانسحاب من العملية السياسية”.

ظهرت المقالة في منزل همام حمودي..



الاطار التنسيقي يعقد اجتماعا لبحث تداعيات المشهد السياسي أولاً على ايرث نيوز.

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