2022/06/13 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، تمكن فرقها من اخماد حريق داخل محطة وقود الصويرة في واسط.

وقال إعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع داخل أسواق تجاري داخل محطة وقود الصويرة شمال محافظة واسط"

وأضاف ان "فرق الدفاع المدني طوقت النيران وأبعد خطر انتشارها إلى مضخات وخزانات الوقود داخل المحطة وأنهت العمليات الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية"، مبينا أن "سبب الحادث كان نتيجة تماس كهربائي".

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