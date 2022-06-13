الكشف عن اجتماع

2022/06/13 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

كشف القيادي في تحالف السيادة حسن الجبوري، الاثنين، عن اجتماع حاسم بين قيادات التحالف ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لبحث تداعيات الانسحاب الصدري من البرلمان وتحديد الوجهة المقبلة.





وقال الجبوري في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "التطورات المتسارعة في المشهد السياسي العراقي خاصة بعد تقديم 73 نائبا من الكتلة الصدرية استقالاتهم عقد المشهد السياسي وترك فوضى ما يستوجب تحديد البوصلة ازاء المتغيرات الراهنة".

واضاف الجبوري، ان"اجتماعا حاسما سيقعد بين اقطاب السيادة ومسعود بارزاني خلال ايام معدودة للخروج برؤية شاملة حيال مستجدات المشهد العام في العراق" مؤكدا بان "نواب السيادة لن يقدموا استقالاتهم وسيكون للاجتماع اتجاهات حيال المسارات التي ستعتمد في ضوء ما يحصل حاليا".

واشار الى ان" اقطاب السيادة متحدة وليس هناك اي خلافات بينهم" لافتا الى ان "الاجتماع سيطرح رؤية شاملة لما بعد استقالات نواب التيار الصدري خاصة وان نواب السيادة يمثلون مناطق واسعة ومترامية في البلاد منها المحافظات المحررة".

وكانت الكتلة الصدرية قد أعلنت، مساء الامس تقديم استقالتها بشكل جماعي من مجلس النواب، فيما وافق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على الاستقالة بشكل فوري.

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