الهيئة السياسية للتيار الصدري تصدر بياناً بعد انسحاب الصدر:

2022/06/13 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وصف رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري أحمد المطيري، الاثنين، انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية بالقربان للعراق.

وقال المطيري في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان " الإيثار السياسي الذي أقدم عليه السيد مقتدى الصدر بالانسحاب من العملية السياسية وترك مقاعد نوابه لمناوئيه من الساسة الآخرين هو قربان للعراق، إذ جعل من نفسه كبش اسماعيل المقدس، وهو بعمله هذا حول إيثاره إلى حياة أبدية، فهذا دون شك موقف شجاع، ودرس من دروس القادة المخلصين لأوطانهم وشعوبهم".

وأضاف ان "هذا الموقف، يذكرنا بموقف جده الحسين عليه السلام حين قال مقولته المشهورة: ( لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد) هكذا هي مواقف العظماء عندما يضحون بالغالي والنفيس من أجل المصلحة العظمى، وليس جديداً على آل الصدر هاتي المواقف فقد نادى محمد الصدر قبل اكثر من عشرين عاما حين قال:( الدين بذمتكم والمذهب بذمتكم) وهنا قالها مقتدى الإباء (العراق بذمتكم والشعب بذمتكم، أنا لست مهما).

وتابع "أيها المضحي الخالد يا رمز كل المخلصين، ويا عنوان التضحية والفناء، ستبقى مناراً لكل مصلح ومخلص ومضحي من أجل دينه وبلده وشعبه، وسيذكر التأريخ أنك ملكت وتنازلت حباً بشعبك ووطنك".

وختم المطيري بيانه "معكم معكم من أجل عراقكم وشعبكم".

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