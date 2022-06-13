“اليد الثالثة للتدخين” يمكن أن تسبب تلفا في الجلد البشري

2022/06/13 | 18:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجدت دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد، أن التعرض الجلدي لتركيزات النيكوتين الناتجة عن “اليد الثالثة للتدخين” (THS) وتسربات السجائر الإلكترونية، قد يضر الجلد.ويشير مصطلح “اليد الثالثة للتدخين”، الذي يعد النيكوتين عنصرا رئيسيا منه، إلى الدخان والروائح التي تبقى في مكان التدخين، أي عند تراكم الدخان المنبعث من السجائر المحترقة على الأسطح […]

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