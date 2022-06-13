اتحاد السلة يجري عدة تغييرات في الموسم المقبل

2022/06/13 | 18:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..قرر الاتحاد العراقي بكرة السلة، إجراء سلسلة تغييرات في الموسم المقبل.وقال مصدر في اتحاد السلة في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “اتحاد السلة ينوي تقسيم الدوري الممتاز الى مجموعتين وتصعيد فريقا الكرخ اضافة الى الشهداء والجرحى للدوري الممتاز”.وبين أن “الدوري سيصبح مجموعه ستة عشر فريقاً يلعب بنظام المجموعتين”، مبيناً ان […]

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