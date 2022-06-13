انخفاض أسعار الألمنيوم إلى أقل من 2600 دولار للطن

2022/06/13 | 18:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انخفض سعر الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن LME، اليوم الاثنين، إلى أقل من 2600 دولار للطن، وذلك للمرة الأولى منذ 21 ديسمبر 2021.وأشارت التداولات إلى انخفاض تكلفة الألمنيوم بمقدار 3.26٪ لتصل إلى 2596 دولارا للطن.وبحلول الساعة 14:58 بتوقيت موسكو، تباطأ انخفاض السعر ليصل إلى 2610 دولارات للطن، أي بتراجع 2.7%.يذكر أنه […]

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