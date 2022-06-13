اجتماع هام للاطار التنسيقي (تفاصيل)

2022/06/13 | 18:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

يعتزم الاطار التنسيقي، مساء اليوم الاثنين، عقد اجتماعا هاما لاتخاذ قرار موحد بين قوى الاطار بشأن تطورات المشهد السياسي وعلى رأسها انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية.

وقال القيادي في الاطار عائد الهلالي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "خلال الساعات المقبلة، سوف تعقد قوى الاطار التنسيقي الشيعي اجتماعا مهما جداً بشأن تطورات المشهد السياسي وعلى رأسها انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية".

وبين الهلالي أنه "خلال الاجتماع سوف تتخذ كل قوى الاطار التنسيقي قرارا موحدا بشأن الموقف خلال المرحلة المقبلة".

وأكد أنه "سيكون هناك قرار مهم للاطار ما بعد انتهاء الاجتماع".

وفي وقت سابق، وقع رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية، بعد أصدار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، توجيها عاجلا بتقديم استقالاتهم.

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