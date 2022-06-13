بفرامل تعمل تلقائيا..

2022/06/13 | 18:41 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت شركة "نيسان" أن سيارتها الجديدة "ألتيما 2023 "ستكون معروضة للبيع قبل نهاية العام، في خريف 2022 والتى تأتي بمواصفات مميزة سواء من حيث التصميم الخارجي أو التحديثات التكنولوجية.

وجاء التصميم الجديد أكبر حجما، مع واجهة أمامية مزودة بشبك على شكل حرف "V"، ومصابيح LED متطورة أمامية وخلفية، بخلاف تغيير شامل في واجهة القيادة، تحتوي على شاشة لمسية متطورة للوسائط المتعددة يمك

ودعمت الشركة سيارتها الجديدة بأنظمة الأمان المتطورة والتى تعمل الفرملة التلقائية من خلالها في الحالات الطارئة حتى عند رجوع المركبة إلى الخلف، بخلاف نظام النقطة العمياء، وكاميرات الرؤية الشاملة لمحيط المركبة، وحساسات الضوء والمطر، وحساسات المسافات الأمامية والخلفية.

وكشفت أنها ستطرح منتجها الجديد بمحركات بنزين بسعة 2.5 ليتر وعزم 185 و191 حصانا، ونظامي دفع أمامي ورباعي، كما ستطلق منها نسخاً رياضية بمحركات 2.0 VC-Turbo تولد عزماً يعادل 251 حصاناً.

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