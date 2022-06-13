الأهلي يعلن رحيل موسيماني.. كيف كانت أرقامه مع الفريق بعد مرور 20 شهرًا؟

2022/06/13 | 18:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي الأهلي المصري رحيل مدرب الفريق بيتسو موسيماني، مساء الإثنين، بعد فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

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