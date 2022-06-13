2022/06/13 | 18:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6wgo1ejpskI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراقيون يستذكرون فتوى الدفاع الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراقيون يستذكرون فتوى الدفاع الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).