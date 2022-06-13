2022/06/13 | 18:45 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: f_4waQdyMps
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تشييع شيخ المعلقين العراقيين الاعلامي "مؤيد البدري") نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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