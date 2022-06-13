شاهد بالفيديو.. أضرار فادحة بحريق اندلع بمقهى وكافتيريا المايسترو نشأت أكرم

2022/06/13 | 18:45 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: ssR_0Hv9UXk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أضرار فادحة بحريق اندلع بمقهى وكافتيريا المايسترو نشأت أكرم) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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