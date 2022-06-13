الكاظمي: فتوى الامام السيستاني حولت النكسة إلى نصر

2022/06/13 | 18:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أن فتوى المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني حولت التراجع إلى اندفاع والنكسة إلى نصر.وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه بتويتر وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "فتوى الإمام السيستاني حولت التراجع إلى اندفاع، والنكسة إلى نصر، وشدّت سواعد الأبطال لإنقاذ العراق، وأخرجت معدن عقيدةٍ لا تلين، فكان فيها حتف الإرهاب".وأضاف، "‏ستبقى قواتنا الأمنية بصنوفها كافة يد العراق الضاربة والجاهزة لردع أي عدوان".

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