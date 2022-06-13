كتلة نيابية تعرب دهشتها بقيام رئيس الوزراء بتوبيخ وزير التربية واعضاء اللجنة الدائمة للإمتحانات العامة

2022/06/13 | 18:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

اعربت كتلة السيادة النيابية دهشتها واستغرابها من قيام رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي بتوجيه توبيخ الى السادة وزير التربية ورئيس وأعضاء اللجنة الدائمة للامتحانات العامة، وتحميلهم مسؤولية تسريب أسئلة مادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط.

وقال السيد شعلان الكريم، رئيس الكتلة، في بيان أصدره اليوم، أنه “في الوقت الذي نُدين بِشدة جريمة تسريب الأسئلة وما تنطوي عليه من أهداف دنيئة للنيل من العملية التعليمية والتربوية في العراق، وإلحاق الأذى بطلبته الأعِزاء، فإننا نستغرب من هذا الإجراء غير المقبول الذي يُحمل السيد وزير التربية المعروف بمهنيته العالية وكفاءته المشهودة واللجنة الدائمة مسؤولية تسريب الأسئلة، التي تُشير المعلومات الى حدوثها من قِبل المديرية العامة لتربية الرصافة الثانية.

وأضاف ان “السيد الوزير لا يتحمل مسؤولية هذا الفعل غير الأخلاقي، ولا حتى اللجنة الدائمة التي تقوم بتسليم المغلقات الإمتحانية الى المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات قبلَ بدء الإمتحانات، فتتكفل اللجان الفرعية المُشَكلة برئاسة مدير عام التربية وعضوية مديري الإمتحانات، بإيصالها الى مديري المراكز الإمتحانية، وبالتالي كان يُفترض بالسيد رئيس مجلس الوزراء محاسبة المُقصرين، ومن أتى بِهم وأصدر الأوامِرَ بتعيينهم وعدم اللجوء إلى أسلوب العِقاب الجماعي الذي يساوي بين الفاسِدِ والنزيه.

وأختتم رئيس كتلة السيادة النيابية البيان بالقول “نُقِدر عاليًا الجهود المُخلِصة التي تبذُلها الجهات التحقيقية للوصول إلى الحقيقة ومُعاقبة الفاسدين، آملين أن تتسِم قراراتها بالمهنية والعدالة، بعيدًا عن أي توجهات سياسية وبما يُحافظ على العملية التربوية والتعليمية وخلق الأجواء المُناسِبة للطلبة لتأدية امتِحاناتهم على أكملِ وجه.

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