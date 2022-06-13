2022/06/13 | 19:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتابع بقلق آخر المستجدات السياسية العراقية، نأمل أن لا يحدث أي تعقيد وفوضى، وأن يُمَثِّل مجلس النواب جميع العراقيين، أدعو الأطراف الكوردستانية كافة إلى وحدة الصف والوئام والوحدة.

ظهرت المقالة بعد انسحاب الصدر..



نيجيرفان بارزاني يعلق: نأمل أن لا يحدث أي تعقيد وفوضى أولاً على ايرث نيوز.

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