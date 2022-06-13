واشنطن بوست: المفوض السامي لحقوق الانسان يطالب بفتح تحقيق في جرائم اسرائيل

2022/06/13 | 19:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة..دعت المفوض السامي لحقوق الانسان في الامم المتحدة ميشيل باتشيليت ، الاثنين، السلطات الاسرائيلية الى فتح تحقيق جنائي في ملابسات مقتل الصحفية الفلسطينية المخضرمة شيرين أبو عقله، التي قُتلت الشهر الماضي أثناء تغطيتها غارة للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة و محاسبة الجناة.وذكرت صحيفة واشنطن بوست في تقرير ترجمته وكالة / المعلومة […]

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