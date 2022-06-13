الكاظمي: فتوى السيد السيستاني حوّلت التراجع الى اندفاع والنكسة الى نصر

2022/06/13 | 19:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أن فتوى المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني حوّلت التراجع إلى اندفاع والنكسة إلى نصر.

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه بتويتر وتابعتها وكالة خبر برس (واخ)، إن “فتوى الإمام السيستاني حوّلت التراجع إلى اندفاع، والنكسة إلى نصر، وشدّت سواعد الأبطال لإنقاذ العراق، وأخرجت معدن عقيدةٍ لا تلين، فكان فيها حتف الإرهاب”.

وأضاف، “‏ستبقى قواتنا الأمنية بصنوفها كافة يد العراق الضاربة والجاهزة لردع أي عدوان”.

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