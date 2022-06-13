الحكيم يؤكد للسفير التركي أهمية حل الإشكاليات العالقة عبر الحوار

2022/06/13 | 19:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال لقائنا السفير التركي في بغداد سعادة الأستاذ علي رضا غوناي، بحثنا تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا بما يخدم مصالح البلدين، أكدنا أهمية حل الإشكاليات العالقة عبر الحوار وتغليب المشتركات.وحول تطورات الأوضاع في العراق بيّنا أن الأزمات قابلة للحل إذا تحلى الجميع بإرادة الحل وغلبوا […]

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