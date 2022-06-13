ضرب الخريجين .. مطالبات باقالة قائد شرطة الديوانية ومدير التربية (تقرير مصور)

2022/06/13 | 19:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

طالب المتظاهرون الخريجون، امام تربية محافظة الديوانية، باقالة قائد شرطة المحافظة، لتعرضهم للضرب والعنف من قبل الشرطة.

وقال عدد من الخريجين ان عمليات الضرب تسببت باصابات في صفوف الخريجين نقلوا على اثرها للمستشفى.

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