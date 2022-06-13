الكاظمي يغرد بذكرى فتوى الجهاد الكفائي: حولت النكسة الى نصر

2022/06/13 | 19:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، بفتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني قبل ثمان سنوات، مبينا ان تلك الفتوى حولت النكسة الى نصر.

وقال الكاظمي في تغريدة على توتير تابعتها (بغداد اليوم) ان " فتوى الإمام السيستاني حولت، التراجع إلى اندفاع، والنكسة إلى نصر، وشدّت سواعد الأبطال لإنقاذ العراق، وأخرجت معدن عقيدةٍ لا تلين، فكان فيها حتف الإرهاب.

وأضاف ان "قواتنا الأمنية بصنوفها ستبقى كافة يد العراق الضاربة والجاهزة لردع أي عدوان.

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