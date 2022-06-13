كلبة تتعرض لأسوأ معاملة على الإطلاق.. شاهد كيف تم إنقاذها

2022/06/13 | 19:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت الكلبة "باركر" لمعاملة سيئة وصفها الأطباء البيطريون في منظمة Tri-County Animal Rescue ببوكا راتون، بأنها أسوأ حالة إساءة رأوها على الإطلاق.

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