الهجرة تؤكد على الإستمرار في متابعة اصدار الوثائق للنازحين في المحافظات

2022/06/13 | 19:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكدت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاثنين، على الإستمرار في متابعة اصدار الوثائق للنازحين في المحافظات.وذكر بيان للوزارة تلقته ايرث نيوز، انه “تنفيذا للخطة المشتركة التي وضعه وزير الهجرة والمهجرين وكالة عثمان الغانمي لاصدار الوثائق الثبوتيه للنازحين،باشرت اللجنة المشتركة بين وزارتي الهجرة والمهجرين ووزارة الداخلية اعمالها بتفقد سير العملية في المحافظات التي يتواجد […]

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